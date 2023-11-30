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Коммерческая недвижимость в Siauliu kaimiskoji seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Sutkunai, Литва
Коммерческая
Sutkunai, Литва
Площадь 1 023 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ДРУГОГОГО ПОСЛЕДНЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯЩИКА ОБРАЗЦОВ К. ДЖОНИК РАЙ. ------------------…
€15,000
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Capital
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