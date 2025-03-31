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Дома в Sesuoliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Буткунай, Литва
Дом
Буткунай, Литва
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
In Ukmergė district, Mateikiškės K., selling an individual dwelling house with a large 2.4ha…
$151,603
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Параметры недвижимости в Sesuoliu seniunija, Литва

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