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Жильё в Sesuoliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Mateikiskiai, Литва
Дом
Mateikiskiai, Литва
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
В климатической зоне, ЗНАЙТЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИВОТОК с ВЫСОКИМ СКАЙ 2.4ХА! ПРИРОДА ПРИРОДЫ …
$153,321
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Параметры недвижимости в Sesuoliu seniunija, Литва

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