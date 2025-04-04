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Дома с гаражом в Sestokai eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Naujoji Kirsna, Литва
Дом
Naujoji Kirsna, Литва
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
$50,115
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Параметры недвижимости в Sestokai eldership, Литва

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