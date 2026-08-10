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Жилье в Sestokai eldership, Литва

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1 объект найдено
Дом в Naujoji Kirsna, Литва
Дом
Naujoji Kirsna, Литва
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
Продажа двух кормов в новых условиях по цене государственной поддержки! Каменный дом, не нов…
$49,810
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Capital
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Параметры недвижимости в Sestokai eldership, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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