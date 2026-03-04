Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Serksnenu seniunija
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Serksnenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Serksnenai, Литва
Дом
Serksnenai, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
$197,082
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Serksnenu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти