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Жильё в Seredziaus seniunija, Литва

дома
3
4 объекта найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Klausuciai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Klausuciai, Литва
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Качественная фермерская усадьба с сельскохозяйственными постройками для продажи находится в …
€75,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с Furnace heating в Merontiskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с Furnace heating
Merontiskiai, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
В уютном и замечательном месте, рядом с усадьбой Бельведер, продается просторный дом вдали о…
€109,000
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Дом с центральным отоплением в Klausuciai, Литва
Дом с центральным отоплением
Klausuciai, Литва
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
В течение столетия недавние спрашивающие продают упорядоченную эксклюзивную усадьбу выщелачи…
€59,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating в Klausuciai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating
Klausuciai, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
НЕСТАНДАРТ КУПИТЬ В ВОПРОСЕ, ЖУРБАРК РАДЖОН. ---------------------------------- В живописно…
€19,900
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Capital
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Параметры недвижимости в Seredziaus seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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