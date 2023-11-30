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Дома в Senuju Traku seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Sventininkai, Литва
Дом
Sventininkai, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
НЕ ПРОГРЕССИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СВОЙ ДОМ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ И ОТКЛЮЧИТЬСЯ К НОВЫМ БЕСИКУРИ…
€152,000
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Capital
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Дом в Pilialaukis, Литва
Дом
Pilialaukis, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
€168,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Senuju Traku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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