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Квартиры в Senuju Traku seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Senieji Trakai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Senieji Trakai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Продается квартира на улице Тракай, Старый Тракай! Вы ищете место, которое может быть не то…
€50,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Senuju Traku seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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