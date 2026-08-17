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Жилье в Senuju Traku seniunija, Литва

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дома
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4 объекта найдено
Дом в Sventininkai, Литва
Дом
Sventininkai, Литва
Площадь 278 м²
Количество этажей 2
__________ Продажа 8 карбоновых нервов с Эрдвией Терасой Терасой Э.М. Сетлментом БЕТВИНОМ ПЕ…
$460,646
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Дом в Antaniskes, Литва
Дом
Antaniskes, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Продажа различных особняков, дом двухэтажных домов, вся страна виленских горожан! Это отличн…
$558,347
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Дом в Pilialaukis, Литва
Дом
Pilialaukis, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
"Долина Тракай" - Ваш семейный город! В новой 150-местной деревне создан собственный парк с …
$352,195
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продажа ЯУКУСА И ПРОСТРАНСТВО 4 КАСТЛ НАМАС! ДОМОВЫЕ ЖЕЛТЫЕ ПРИВАТНЫЕ СЛОВА, ПРАКТИКИ И НАТУ…
$461,678
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Параметры недвижимости в Senuju Traku seniunija, Литва

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