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Земельные участки в Sendvario seniunija, Литва

13 объектов найдено
Земельные участки в Sudmantai, Литва
Земельные участки
Sudmantai, Литва
€70,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Truseliai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Truseliai, Литва
ИМУЩЕСТВО, ВЫДАННОЕ В СОБСТВЕННОСТИ 11-ГО века. УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ --------------------------…
€18,000
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Земельные участки в Radailiai, Литва
Земельные участки
Radailiai, Литва
В Клайпедском районе продаются участки под домостроение в деревне Радай. Для тех, кто ценит …
€15,000
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Земельные участки в Sudmantai, Литва
Земельные участки
Sudmantai, Литва
РАЗДЕЛ ПОДАРОК НА ПРОДАЖУ -------------------------------------------------- ---------------…
€65,000
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Земельные участки в Sudmantai, Литва
Земельные участки
Sudmantai, Литва
РАЗДЕЛ ПОДАРОК НА ПРОДАЖУ -------------------------------------------------- ---------------…
€65,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Mazuriskiai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Mazuriskiai, Литва
Массив участков общей площадью 1,9 га выдается для формирования 15 участков жилой недвижимос…
€99,000
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Capital
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Земельные участки в Radailiai, Литва
Земельные участки
Radailiai, Литва
Литва, Клайпедский район, деревня Радайляй, улица Варникю ( бывшая Мемельская зона ). Участо…
€19,440
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Memelhaus
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Земельные участки в Radailiai, Литва
Земельные участки
Radailiai, Литва
Литва, Клайпедский район, деревня Радайляй, улица Варникю ( бывшая Мемельская зона ). Участо…
€15,556
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Memelhaus
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Земельные участки в Radailiai, Литва
Земельные участки
Radailiai, Литва
Площадь 900 м²
Литва, Клайпедский район, деревня Радайляй, улица Варникю ( бывшая Мемельская зона ). 7 лото…
€17,500
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Memelhaus
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Земельные участки в Radailiai, Литва
Земельные участки
Radailiai, Литва
Lithuania, Klaipėda district, Radailiai village, land for sale. 2 plots with the area of 1,0…
€50,000
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Memelhaus
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Земельные участки в Jakai, Литва
Земельные участки
Jakai, Литва
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Budrikai village, Švepelių street (for…
€26,500
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Memelhaus
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Земельные участки в Mazuriskiai, Литва
Земельные участки
Mazuriskiai, Литва
Литва, Клайпедский район, муниципалитет Сендварис, деревня Мазуришкес, улица Швентакиэмио. Б…
€23,500
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Memelhaus
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Mazuriskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Mazuriskiai, Литва
43 РАЗДЕЛ ARS В НАЗНАЧЕННОМ СТРАНЕ ПК, RIMI". КОМЕРСИЯ ИЛИ НЕСКОЛЬКО Многообещающий участок…
€129,000
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