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Дома с гаражом в Sendvario seniunija, Литва

5 объектов найдено
Дом в Aukstkiemiai, Литва
Дом
Aukstkiemiai, Литва
Площадь 364 м²
Количество этажей 1
Не встречайте одинаковых людей! Модернус 364,46 КВ. M. NAMAS IN ONE OF THE LAST CRUDE PLACE …
$1,88 млн
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 332 м²
Количество этажей 2
Отправка Космического Дома, СТРАНА КРУД МИСТО Если вы ищете просторный и комфортабельный дом…
$638,226
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Дом в Truseliai, Литва
Дом
Truseliai, Литва
Площадь 354 м²
Количество этажей 1
SALE YAUKUS, SPREADS, LIGHT OF 6 CAMERA HOUSEHOLDS WITH AUDITS IN TRAVEL, CRUSTACEANS IN RAJ…
$456,577
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Дом 7 комнат в Клайпедский район, Литва
Дом 7 комнат
Клайпедский район, Литва
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district (former Memel region), Trušeliai village. Luxury home for sale.…
$373,675
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
A 5-room house for sale in Slangiai, Klaipėda district. ====================================…
$341,906
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Capital
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Параметры недвижимости в Sendvario seniunija, Литва

с бассейном
Недорогая
Элитная
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