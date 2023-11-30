Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Sendvario seniunija
  5. Дуплексы

Дуплексы в Sendvario seniunija, Литва

Дуплекс В архив
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни в Truseliai, Литва
Дуплекс 4 спальни
Truseliai, Литва
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Трушеляй, улица Лазды 12 ( бывший Мемель площадь ) полност…
€129,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Memelhaus
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Lietuvių

Параметры недвижимости в Sendvario seniunija, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти