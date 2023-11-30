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Коммерческая недвижимость в Sendvario seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Furnace heating в Jakai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Jakai, Литва
Площадь 631 м²
Этаж 1
Продается здание в местном масштабе удобно в месте на Стил-стрит, Клайпеда. Эта часть города…
€380,000
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