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Земельные участки в Semeliskiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Laiciai, Литва
Земельные участки
Laiciai, Литва
46.87 сельскохозяйственный участок на продажу в селе Леливай, Электренайский район. ОБЩАЯ И…
€4,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Rudauka, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Rudauka, Литва
Александрава к., Semeliškės sen., Elektrénai r. sav. участок площадью 5,82 га с озером Безым…
€20,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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