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Жилье в Semeliskiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Aleksandrava, Литва
Дом
Aleksandrava, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Ваш дом отдыха на берегу озера, с закрытой частной территорией с огромными окнами, открывающ…
$108,975
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Capital
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Параметры недвижимости в Semeliskiu seniunija, Литва

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