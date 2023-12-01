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Дома в Seiriju seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Meteliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Meteliai, Литва
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается усадьба, наряду с сельским туристическим бизнесом на озере Дем, озеро Демс являетс…
€720,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Seiriju seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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