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Жильё в Seimenos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Uosiai, Литва
Дом
Uosiai, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
В МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНЕ, ВСЕГО 5 КМ. НЕДАЛЕКО ОТ ТРОШКУНАЯ, РЯДОМ С ГОРОДОМ АНИКШКИ, ПРОДАЕТСЯ Х…
$35,322
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Capital
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Параметры недвижимости в Seimenos seniunija, Литва

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