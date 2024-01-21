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Коммерческая недвижимость в Saukoto seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Diktariskiai, Литва
Коммерческая
Diktariskiai, Литва
Площадь 1 591 м²
Этаж 1
€160,000
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Capital
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