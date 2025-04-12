Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Saukenu seniunija
  4. Жилая

Жильё в Saukenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Вилла в Dapkiai, Литва
Вилла
Dapkiai, Литва
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Ферма с землей и здания для продажиАдрес: Клубника 3, Водно-болотные угодья, š старый, район…
$742,297
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Saukenu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов