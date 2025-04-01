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Дома с гаражом в Satrininkai Eldership, Литва

4 объекта найдено
Дом в Ivoniskes, Литва
Дом
Ivoniskes, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
For sale of high -quality construction two -dimensional house, one -story stroke K. designed…
$207,260
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Дом в Ivoniskes, Литва
Дом
Ivoniskes, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Подарите себе дом в окружении природы всего в 12 километрах от Старого города Вильнюса! Если…
$483,594
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Дом в Ivoniskes, Литва
Дом
Ivoniskes, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
A spacious 1st floor house in Mykoliškės village for sale. There is a possibility to install…
$218,051
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Дом в Satrininkai, Литва
Дом
Satrininkai, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
123 кв. М. М, один старый двойной дом. Дома заблокированы только через гаражи, поэтому проек…
$208,522
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