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Дома в Satrininkai Eldership, Литва

17 объектов найдено
Дом в Ivoniskes, Литва
Дом
Ivoniskes, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
€139,500
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Ivoniskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Ivoniskes, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
€175,000
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Дом в Rokantiskes, Литва
Дом
Rokantiskes, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Стратегически комфортное расположение K.Shakenio g. Двухэтажный коттедж продают несовершенно…
€249,991
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Дом в Ivoniskes, Литва
Дом
Ivoniskes, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Качественный и современный класс A +, 110 кв.м., дуплекс с частичной отделкой, с 5,5 участк…
€185,000
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Дом с балконом в Ivoniskes, Литва
Дом с балконом
Ivoniskes, Литва
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
МОЛОДЕЖЬ, ПОЛНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДОМ ЗАГОРОДНЫЙ ЛЕС. Функциональный одноэтажный дом. На первом …
€75,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Rokantiskes, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Rokantiskes, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
СПРИЗ СААМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРКА 178 КВ.М - СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ С 46 КВ.М УОРРЕСА И 5,5 ДО…
€138,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Uzupio Karklenai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Uzupio Karklenai, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
КЛАСС 2 ДОМА С ТЕРАСА, НОВЫЙ ПОЛНЫЙ! -------------------------------------------------- ---…
€189,000
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Дом с гаражом в Uzupio Karklenai, Литва
Дом с гаражом
Uzupio Karklenai, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
ДОМ ЭРВДУСА ДЛЯ ПАТОГИЧЕСКОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В ЛЕСОПОСАДКЕ В СЛУШАЮЩЕЙ ПУБЛИКЕ! Дом располож…
€229,000
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Дом в Rokantiskes, Литва
Дом
Rokantiskes, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
ПОДЕЛИТЬСЯ 147,54 КВ.М. СУБЛОЦИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ С УЧАСТИЕМ ПИЛЬНЫ, ИНДИКАТОРИЕЙ НОВЫХ БЕСИВИСТ…
€228,900
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Дом в Veliucionys, Литва
Дом
Veliucionys, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
УЧАСТНИКИ 100 кВ. М БУТАС В ДВА МЫ В УИЛЬОНЕ, К. JAKUBBED В ГАТЧАСЕ! ______________________…
€170,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Ivoniskes, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Ivoniskes, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
ЗАЯВЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ДВА ДОМА, ОДИН ВЫСОКИЙ НЕКОТОРЫЙ. Спроектированная открытая терраса ( о…
€190,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Rokantiskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Rokantiskes, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ РУК ИЛИ КАЛУЙ? …
€529,000
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Дом с балконом в Ivoniskes, Литва
Дом с балконом
Ivoniskes, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
ВЫ, ПОЛНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОМ ЗАГОРОДНЫЙ ЛЕС. Функциональный одноэтажный с мансардой дом. На пе…
€119,000
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Дом в Rokantiskes, Литва
Дом
Rokantiskes, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
СОВРЕМЕННЫЙ A + + КЛАСС ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ В ГОРОДЕ ! Примите участие в недавно разработанно…
€330,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kalniskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kalniskes, Литва
Площадь 1 472 м²
Количество этажей 3
€2,10 млн
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Rokantiskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Rokantiskes, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
€649,000
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Дом с Furnace heating в Rokantiskes, Литва
Дом с Furnace heating
Rokantiskes, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
SELLING tidy apartment with 14.23 a part of the plot ( currently available for divestiture) …
€70,000
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Параметры недвижимости в Satrininkai Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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