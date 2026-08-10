Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Šatrininkai Eldership
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Satrininkai Eldership, Литва

;
3 объекта найдено
Дом в Grigaiciai, Литва
Дом
Grigaiciai, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
СУБИСИДИИ, ПОДДЕРЖАЮЩИЕСЯ ДЛЯ КАЧЕСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОМОВ А + КЛАССНЫЕ ДОМЫ! Это идеальн…
$139,116
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Grigaiciai, Литва
Дом
Grigaiciai, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
3-комнатный дом на холмах на продажу в светлом и аккуратном месте! Общая площадь дома состав…
$105,675
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
НОВЫЙ СТРУКЦИОННЫЙ ДУТИН В ВИЛЬНИУМЕ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ Г. - Поверь и попробуй! Принципы: МАРИН …
$291,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Satrininkai Eldership, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти