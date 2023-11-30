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Квартиры в Satrininkai Eldership, Литва

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Ivoniskes, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Ivoniskes, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
€48,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Apartment door from steel в Rokantiskes, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Apartment door from steel
Rokantiskes, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Продается квартира с террасой в Пилате, Platiniškis g. Индивидуальное экономичное отопление.…
€128,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity в Karklenai, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity
Karklenai, Литва
Комнаты 2
Площадь 31 м²
Этаж 2/3
Полностью оборудованная квартира для продажи Smoke g. 3, в Вильнюсе. Квартира продается со в…
€59,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 1 комната с Partial finish, с Local electricity, с Construction Wooden в Rokantiskes, Литва
Квартира 1 комната с Partial finish, с Local electricity, с Construction Wooden
Rokantiskes, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
В ИЗОБРАЖЕНИИ МЕСТО, КОЖЕЛАВНОЕ ШИРОКОЕ 28,96 м ² BUTAS. Квартира подойдет людям, которые …
€22,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 4 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением в Rokantiskes, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением
Rokantiskes, Литва
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
75,44 кв.м. квартира с 15 кв.м. У меня также будет часть 2.54, участок ( может сделать отдел…
€70,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Satrininkai Eldership, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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