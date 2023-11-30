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Šatrininkai Eldership
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22 объекта найдено
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Дом
Ivoniskes, Литва
98 м²
1
€139,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Ivoniskes, Литва
2
44 м²
1/3
€48,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Ivoniskes, Литва
137 м²
2
€175,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Apartment door from steel
Rokantiskes, Литва
2
52 м²
1/2
Продается квартира с террасой в Пилате, Platiniškis g. Индивидуальное экономичное отопление.…
€128,000
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Capital
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Дом
Rokantiskes, Литва
116 м²
2
Стратегически комфортное расположение K.Shakenio g. Двухэтажный коттедж продают несовершенно…
€249,991
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Capital
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Дом
Ivoniskes, Литва
110 м²
1
Качественный и современный класс A +, 110 кв.м., дуплекс с частичной отделкой, с 5,5 участк…
€185,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity
Karklenai, Литва
2
31 м²
2/3
Полностью оборудованная квартира для продажи Smoke g. 3, в Вильнюсе. Квартира продается со в…
€59,000
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Capital
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Дом с балконом
Ivoniskes, Литва
49 м²
1
МОЛОДЕЖЬ, ПОЛНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДОМ ЗАГОРОДНЫЙ ЛЕС. Функциональный одноэтажный дом. На первом …
€75,000
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Capital
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Квартира 1 комната с Partial finish, с Local electricity, с Construction Wooden
Rokantiskes, Литва
1
29 м²
1/1
В ИЗОБРАЖЕНИИ МЕСТО, КОЖЕЛАВНОЕ ШИРОКОЕ 28,96 м ² BUTAS. Квартира подойдет людям, которые …
€22,500
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Rokantiskes, Литва
178 м²
2
СПРИЗ СААМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРКА 178 КВ.М - СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ С 46 КВ.М УОРРЕСА И 5,5 ДО…
€138,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Uzupio Karklenai, Литва
108 м²
2
КЛАСС 2 ДОМА С ТЕРАСА, НОВЫЙ ПОЛНЫЙ! -------------------------------------------------- ---…
€189,000
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Capital
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Дом с гаражом
Uzupio Karklenai, Литва
151 м²
2
ДОМ ЭРВДУСА ДЛЯ ПАТОГИЧЕСКОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В ЛЕСОПОСАДКЕ В СЛУШАЮЩЕЙ ПУБЛИКЕ! Дом располож…
€229,000
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Capital
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Дом
Rokantiskes, Литва
148 м²
2
ПОДЕЛИТЬСЯ 147,54 КВ.М. СУБЛОЦИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ С УЧАСТИЕМ ПИЛЬНЫ, ИНДИКАТОРИЕЙ НОВЫХ БЕСИВИСТ…
€228,900
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Capital
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Дом
Veliucionys, Литва
100 м²
2
УЧАСТНИКИ 100 кВ. М БУТАС В ДВА МЫ В УИЛЬОНЕ, К. JAKUBBED В ГАТЧАСЕ! ______________________…
€170,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Ivoniskes, Литва
129 м²
1
ЗАЯВЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ДВА ДОМА, ОДИН ВЫСОКИЙ НЕКОТОРЫЙ. Спроектированная открытая терраса ( о…
€190,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Rokantiskes, Литва
170 м²
1
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ РУК ИЛИ КАЛУЙ? …
€529,000
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Capital
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Дом с балконом
Ivoniskes, Литва
76 м²
2
ВЫ, ПОЛНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОМ ЗАГОРОДНЫЙ ЛЕС. Функциональный одноэтажный с мансардой дом. На пе…
€119,000
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Capital
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Дом
Rokantiskes, Литва
165 м²
2
СОВРЕМЕННЫЙ A + + КЛАСС ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ В ГОРОДЕ ! Примите участие в недавно разработанно…
€330,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением
Rokantiskes, Литва
4
75 м²
1/2
75,44 кв.м. квартира с 15 кв.м. У меня также будет часть 2.54, участок ( может сделать отдел…
€70,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kalniskes, Литва
1 472 м²
3
€2,10 млн
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Rokantiskes, Литва
189 м²
1
€649,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Rokantiskes, Литва
75 м²
1
SELLING tidy apartment with 14.23 a part of the plot ( currently available for divestiture) …
€70,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Satrininkai Eldership, Литва
с видом на море
с бассейном
недорогая
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