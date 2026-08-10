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Жилье в Satrininkai Eldership, Литва

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дома
3
3 объекта найдено
Дом в Grigaiciai, Литва
Дом
Grigaiciai, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
СУБИСИДИИ, ПОДДЕРЖАЮЩИЕСЯ ДЛЯ КАЧЕСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОМОВ А + КЛАССНЫЕ ДОМЫ! Это идеальн…
$139,116
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Дом в Grigaiciai, Литва
Дом
Grigaiciai, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
3-комнатный дом на холмах на продажу в светлом и аккуратном месте! Общая площадь дома состав…
$105,675
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
НОВЫЙ СТРУКЦИОННЫЙ ДУТИН В ВИЛЬНИУМЕ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ Г. - Поверь и попробуй! Принципы: МАРИН …
$291,990
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Параметры недвижимости в Satrininkai Eldership, Литва

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