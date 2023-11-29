Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Sasnavos seniunija

Земельные участки в Sasnavos seniunija, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Puskelneliai, Литва
Земельные участки
Puskelneliai, Литва
Мы предлагаем вам эксклюзивную возможность купить участок 10-го века. Этот уникальный участо…
€22,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Dzencialauka, Литва
Земельные участки
Dzencialauka, Литва
ПРОДАНО ИНСПЕКЦИРОВАННО 8,86 га. СКЛИП С БИЗНЕС-ИДЕЕЙ !!! Новые владельцы ищут это удивител…
€245,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Sasnava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Sasnava, Литва
91 акр сельскохозяйственной посылки на продажу в Саснаве, Мариямполио р.сав. --------------…
€10,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Sasnava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Sasnava, Литва
20 акров сельскохозяйственной посылки на продажу в Саснаве, Мариямполе р.сав. -------------…
€5,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти