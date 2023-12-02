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Земельные участки в Sasnava, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Sasnava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Sasnava, Литва
91 акр сельскохозяйственной посылки на продажу в Саснаве, Мариямполио р.сав. --------------…
€10,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Sasnava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Sasnava, Литва
20 акров сельскохозяйственной посылки на продажу в Саснаве, Мариямполе р.сав. -------------…
€5,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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