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Жильё в Sariu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Matusonys, Литва
Дом
Matusonys, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
In Švenčionys district, Matusoniai village sells a neat homestead. The homestead owns a plot…
$32,717
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Параметры недвижимости в Sariu seniunija, Литва

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов