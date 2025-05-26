Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Samylu seniunija
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Samylu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом в Laumenai, Литва
Дом
Laumenai, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
$62,683
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Slienava, Литва
Дом
Slienava, Литва
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продажа нового, полностью инсталлированного дома с шашлыком в Слотере. СЛУЧАЕВЫЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ …
$336,208
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Dubravai, Литва
Дом
Dubravai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
$490,066
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Samylu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти