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Квартиры в Samylu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Girionys, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Girionys, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
€86,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Samylu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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