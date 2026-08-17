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Жилье в Samylu seniunija, Литва

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дома
6
6 объектов найдено
Дом в Gervenupis, Литва
Дом
Gervenupis, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
!!!!!! Всего в 10 км от кауно, отправлено 9,46 соды с основным именем! ---------------------…
$55,364
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Дом в Samylai, Литва
Дом
Samylai, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Ищете убежище для мира и природы возле лагуны Каунас???? 9.39 сельскохозяйственный участок …
$64,805
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Дом в Gervenupis, Литва
Дом
Gervenupis, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продажа содового дома с неустановленным первым и отдельным вазаранмовым парком первой западн…
$117,736
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом в Dubravai, Литва
Дом
Dubravai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Уютный садовый дом с сауной в закрытом районе - Дубрав, Каунасский район Ищете место, чтобы…
$61,124
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Дом в Gervenupis, Литва
Дом
Gervenupis, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
ВАШЕ ВАШЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, НОВОЕ КОНСТРУКЦИОНАЛЬНОЕ ДОМОВОЙ К.! Отличное, тихое место для пр…
$118,071
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Дом в Slienava, Литва
Дом
Slienava, Литва
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Продавал свои вещи меньше. Недавно построенный бревенчатый дом идеально подходит для уютной …
$64,715
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Параметры недвижимости в Samylu seniunija, Литва

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