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Жильё в Samylu seniunija, Литва

дома
6
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Girionys, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Girionys, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
€86,000
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Дом с гаражом, с Domestic equipment, с Furnace heating в Slienava, Литва
Дом с гаражом, с Domestic equipment, с Furnace heating
Slienava, Литва
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
В СОБСТВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ, НЕВЕРЯТЬСЯ В РАМИО-МЕСТЕ, НЕ ПОСАДНО ДЛЯ ПРОЦЕССА, ПРОМЫШЛЕНН…
€225,000
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Gervenupis, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Gervenupis, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
СТРАНА ДЛЯ ЛЕСА И СОДО МЮННОГО МАТЕРИАЛА СОДО! ВАШ ПУЛЬСИАН В ПРОИЗВОДСТВЕ! ________________…
€30,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Dubravai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Dubravai, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
В СТОПОРКЕ ИМУЩЕСТВА Р. НА МЕСТЕ - МИЛЛИОН, ТЫ. 1 ВЫБОР КАЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (102.46 К…
€114,500
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Laumenai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Laumenai, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО МЕЙННАМ В ИЗОБРАЖЕНИИ, CIRC G., KAUNE ПРЕИМУЩЕСТВО: • очень тихое место; • Рядом с …
€105,000
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Дом с центральным отоплением в Slienava, Литва
Дом с центральным отоплением
Slienava, Литва
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ДОМА В СОЮЗНОЙ ЖИЗНИ, В КОРОБКЕ - ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ И РАМ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ…
€30,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Gervenupis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Gervenupis, Литва
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Прямо за пределами Каунасской лагуны, 10-акровый садовый участок с небольшим домом продается…
€20,000
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Параметры недвижимости в Samylu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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