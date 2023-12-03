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Жильё в Saldutiskis eldership, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Ripaiciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Ripaiciai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается бревенчатый дом с двумя участками в деревне Плаутичи, Салдутиш, район Утена. Дом д…
€10,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių

Параметры недвижимости в Saldutiskis eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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