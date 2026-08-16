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Дома в Salcininku seniunija, Литва

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Шальчининкай
3
3 объекта найдено
Дом в Шальчининкай, Литва
Дом
Шальчининкай, Литва
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продажа домов в молодых странах! Локализация и сотрудничество с МИСТЫМИ В ВАЖНЫХ СОБСТВАХ И …
$77,064
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Дом в Шальчининкай, Литва
Дом
Шальчининкай, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
98 КВ.М. ЖИВОЙ ДОМ С 8,21 АРМ СТРАНЫ МИСТОЦЕНТР, П. БИОСТОВСКИЙ Г. 4, В ИСКУССТВАХ. --------…
$111,749
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Дом в Шальчининкай, Литва
Дом
Шальчининкай, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
ФРАНЦИЯ, НОВЫЙ Г. 27, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТАЛЫ 154.04 КВ.М. ЖИВОСТОЧНЫЙ ДЕМ С ТЕМНЫМИ СТОИ…
$191,285
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Параметры недвижимости в Salcininku seniunija, Литва

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