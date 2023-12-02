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Квартиры в Salcininku seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в uta, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
uta, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
€107,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating в uta, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating
uta, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
В уютном городе Уайт-Фоке находятся просторные 3-комнатные апартаменты для поиска жизни в ти…
€46,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Salcininku seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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