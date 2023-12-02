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Жильё в Salcininku seniunija, Литва

дома
4
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в uta, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
uta, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
€107,000
в месяц
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Capital
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Дом с With furniture, с Furnace heating, с Stillroom в uta, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating, с Stillroom
uta, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯБЛОКАХ РАБОТНИКА НЕ ИМЕЕТ ПУБЛИЧНОЙ ТЕЛЕФОНКИ. 3, КОЛЛЕКТОРЫ Р. НОВЫ…
€69,500
в месяц
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Salcininkeliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Salcininkeliai, Литва
Площадь 286 м²
Количество этажей 2
ВЫБИРАЯ ДОМ ИЗ ДВУХ МАКСИМУМОВ, КАЧЕСТВЕННО ПОСТРОЕННЫЙ BE PATOGUS ДЛЯ ЖИЗНИ С EBRD – 627.28…
€349,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с газовым отоплением в uta, Литва
Дом с газовым отоплением
uta, Литва
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Живой дом из двух голов, 219,50 кВ.м с 29,4 арами, я выбираю оружие в юбиле G. 8, В ИСТОЧНИК…
€119,500
в месяц
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating в uta, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating
uta, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
В уютном городе Уайт-Фоке находятся просторные 3-комнатные апартаменты для поиска жизни в ти…
€46,000
в месяц
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой в Didieji Bausiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Didieji Bausiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ХОТИТЕ ВЫСТУПИТЬ ДОМ ВАШЕГО ВЫСОКОГО, ОТ ИДЕИ ЕГО К ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ? ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ТОЛЬК…
€124,976
в месяц
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Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Salcininku seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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