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Земельные участки в Шальчининкский район, Литва

10 объектов найдено
Земельные участки в Marazai, Литва
Земельные участки
Marazai, Литва
€9,500
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Земельные участки в uta, Литва
Земельные участки
uta, Литва
€12,000
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Земельные участки в Zagarine, Литва
Земельные участки
Zagarine, Литва
ХОРОШО 12.86 коммерческий участок со ГОСУДАРСТВАМИ ДЛЯ строительства коммерческого здания на…
€26,999
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Senieji Maceliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Senieji Maceliai, Литва
В уютном месте Инициаторы р. self., Old Macel k. массив земель, граничащих с общей площадью,…
€15,000
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Земельные участки в Vaisutkiemis, Литва
Земельные участки
Vaisutkiemis, Литва
42 ARO SKLYPAS + 71.02 KV.M ЖИЛОЙ ДОМ С 2 ОБЩИМ ЗДАНИЕМ И, ЗЕЛЕНЫЙ G. 24, ПУРВЕНУ Р. НЕ-ИННА…
€27,000
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Земельные участки в uta, Литва
Земельные участки
uta, Литва
СТРАНЫ Р. МИР К. РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 220 ARS С РЕГИСТРАЦИОННЫМ ЖИВОТНЫМ ДО…
€11,700
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Земельные участки в Таборшики, Литва
Земельные участки
Таборшики, Литва
МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМИ В ЛАГЕРЯХ, ДО ЧЛЕНОВ" ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛОМ ДОМА! LAND SE…
€27,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Riliskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Riliskiai, Литва
В красивом месте в районе Шальчю, участок площадью 11 га продается недалеко от Кальснинки. …
€45,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Didieji Bausiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Didieji Bausiai, Литва
€17,957
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Земельные участки в Pamaraziai, Литва
Земельные участки
Pamaraziai, Литва
€65,930
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