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Коммерческая недвижимость в Шальчининкском районе, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 91 м² в Didieji Bausiai, Литва
Коммерческое помещение 91 м²
Didieji Bausiai, Литва
Площадь 91 м²
Этаж 1
Продажа товаров - Бывшая продовольственная продажа товаров с торговым балансом в Турции, сво…
$84,718
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