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Земельные участки в Шакяйский район, Литва

7 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kaseliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kaseliai, Литва
ПРОДАВАЯ 600 БОЛЬШОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОВОРИТЬ R.SAV., PUBLIC K. Участок пр…
€28,000
в месяц
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Земельные участки в Kuras, Литва
Земельные участки
Kuras, Литва
ПРОДАЖИ В СВЕТНОМ СВЕТЕ КМ. КАУНО Р. -------------------------------- ИДЕАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ …
€33,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Narkunai, Литва
Земельные участки
Narkunai, Литва
€32,500
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Narkunai, Литва
Земельные участки
Narkunai, Литва
4.9 HA, СПИСОК ЛЕСНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ. СКЛИПАС РАНДАЗ ПУТЬ. НАПОЛНЕНИЕ НЕКОТОР…
€25,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Sintautai, Литва
Земельные участки
Sintautai, Литва
Продается 12,69 га сельскохозяйственного участка с показателем производительности 60. Большо…
€149,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Lekeciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Lekeciai, Литва
ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЕТСЯ В ГИБКОМ ГОРОДЕ _____________________ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена…
€6,500
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Setijai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Setijai, Литва
ПОТОК 3,6 ГА ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПОЧТЫ В СКАЖИТЕ, РАДЖОН ВЫБОР -------------------------------------…
€19,000
в месяц
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Capital
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