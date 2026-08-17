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Дома в Шакяйском районе, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Versiai, Литва
Дом
Versiai, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продай свой дом в доме, этот RAJONE - €30 000! Ищете место, где вы можете построить дом сво…
$34,722
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Дом в Кудиркос-Науместис, Литва
Дом
Кудиркос-Науместис, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Хороший дом для продажи в Kudirkos Naumiel недалеко от центра. Отличный доступ ко всем образ…
$31,804
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Capital
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Дом в Grinaiciai, Литва
Дом
Grinaiciai, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Большой участок с домом продается в Шакяйском районе! Большая семья, большие дома! Объект …
$20,514
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Шакяйском районе, Литва

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