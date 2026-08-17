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Квартиры в Шакяйском районе, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Гелгаудишкис, Литва
Квартира 2 комнаты
Гелгаудишкис, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира в аренду в ул. Гагаудис Тайкос. 70 Шакки Рэй. Ищете уютное, тихое мес…
$25,394
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Шакяйском районе, Литва

Недорогая
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