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Жильё в Шакяйский район, Литва

Шакяй
4
6 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Шакяй, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Шакяй, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Уютный, светлый и экономичный дом на продажу в Шакии, со всей мебелью и бытовой техникой и т…
€79,900
в месяц
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Шакяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Шакяй, Литва
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ ДОМ ДВЕ БОЛЬШИХ В ГОВОРИТЬ Дом находится в очень удобном месте для повседневной жиз…
€53,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Sintautai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Sintautai, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
3 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В СИНТАУТАХ, СКАЖИ РАДЖ. ПРЕИМУЩЕСТВО: •Город Синтаутос расположен на сли…
€25,000
в месяц
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Дом с Furnace heating в Шакяй, Литва
Дом с Furnace heating
Шакяй, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
ТОЛПА ТОЛЬКО 6 км от города! НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПУТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
€11,000
в месяц
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Дом с Furnace heating в Silgaliai, Литва
Дом с Furnace heating
Silgaliai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
ДОМ ВЫПУЩЕН!!! Продается дом Сода г. У сига, танец, около 30 км. далеко от города Мариямполе…
€29,700
в месяц
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Дом с Furnace heating в Шакяй, Литва
Дом с Furnace heating
Шакяй, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается дом с участком 18 акров земли и кирпичным фермерским домом в Шакияй. _____ ОБЩАЯ И…
€23,000
в месяц
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Типы недвижимости в Шакяйский район

дома

Параметры недвижимости в Шакяйский район, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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