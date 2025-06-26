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Дома в Ryskenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Uzgiriai, Литва
Дом
Uzgiriai, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Продается ферма Skuodo r. Žebrokos. Основная деятельность холдинга: молочное и молочное живо…
$334,210
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Параметры недвижимости в Ryskenu seniunija, Литва

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