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Земельные участки в Rusnes seniunija, Литва

7 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Русне, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Русне, Литва
33.30 ПЛОЩАДЬ ДОМ НА ЮГ В РУСИНДЕ ПРОДАЖА ДЛЯ НЕМУН (АТМАТОС) UPE Участок площадью 33,30 акр…
€85,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Pakalne, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pakalne, Литва
ПЕРЕД СИЛОЙ SELLOW OF HA HOME POWER 2.0401 ПОПРАВКА К. 20401 га участка назначения недвижимо…
€89,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Syskrante, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Syskrante, Литва
ВЫБОР ДОМА 27.20 ARS + 28.05 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОБЛАСТЬ ДЛЯ НЕМУНО ( ATMATOS ) Удивительна…
€90,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Uostadvaris, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Uostadvaris, Литва
ПОТОК ДОМА 61,70 АРС В ПРОДАЖЕ РОССИИ UOSTADVARIO K. Удивительная природа, место, подходящее…
€30,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Pakalne, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pakalne, Литва
ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРКА, СВЯЗАННОГО С ПОСЛЕДНИМ НЕМУНОМ, 50 АРС - ПРЕДСЕДАТЕЛИ Н…
€12,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Pakalne, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pakalne, Литва
ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗЕМЛЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЦЕЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ NEMUN DELH…
€11,000
в месяц
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Земельные участки в Pakalne, Литва
Земельные участки
Pakalne, Литва
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ ВЛАСТИ ВЛАСТИ, 2 км. ОТ СОВРЕМЕННЫХ МАРК ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЯХ …
€25,000
в месяц
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