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Дома с гаражом в Rukainiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Mykoliskes, Литва
Дом
Mykoliskes, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
A spacious 1st floor house in Mykoliškės village for sale. There is a possibility to install…
$218,051
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Параметры недвижимости в Rukainiu seniunija, Литва

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