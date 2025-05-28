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Квартиры в Rukainiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Juodiskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Juodiskes, Литва
Число комнат 2
Площадь 26 м²
Этаж 1/7
2 номера апартаменты с террасой в районе Жверинас, на продажу Принципы: Рациональная планир…
$180,219
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Capital
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Параметры недвижимости в Rukainiu seniunija, Литва

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