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Жильё в Rukainiu seniunija, Литва

дома
5
5 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating в Uzudvaris, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating
Uzudvaris, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
€78,500
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Zybartonys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Zybartonys, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
€187,000
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Capital
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Дом с гаражом в Uzudvaris, Литва
Дом с гаражом
Uzudvaris, Литва
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
€208,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Zybartonys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Zybartonys, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
€184,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Uzudvaris, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Uzudvaris, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 2
В РАМКАХ ВЫБРАНА ФОРЕСТИГАЦИЯ 51.16 КВ.М. ДОМ СОДО С 6 РАЗДЕЛЯМИ АРС В 5-OJ 5-OJ, МИР НЕКОТО…
€38,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Rukainiu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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