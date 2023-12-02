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Земельные участки в Rudiskiu seniunija, Литва

8 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Anglininkai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Anglininkai, Литва
ВЫБОР ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ Трак r. self., Слоты, Acute g. 4C; 4D; 4E Вы ищете место, которо…
€10,900
в месяц
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Земельные участки в Anglininkai, Литва
Земельные участки
Anglininkai, Литва
ПУТИН ИНВЕСТИЦИИ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ ДЛЯ НЕУДАЧНЫХ ТУРТ-ЭКСПЛОТОВ! Окруженный природой, п…
€169,000
в месяц
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Земельные участки в Anglininkai, Литва
Земельные участки
Anglininkai, Литва
€33,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Markunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Markunai, Литва
2 км от Руста. Сельскохозяйственный участок площадью 1,36 га продается в деревне Маркунай. Х…
€6,100
в месяц
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Земельные участки с подведенным электричеством в Slabada, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Slabada, Литва
НОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Окруженный природой, участок площадью 22 акра продается. Идеальное, ти…
€15,000
в месяц
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Земельные участки в Slabada, Литва
Земельные участки
Slabada, Литва
В РАМИО-МЕСТЕ, ДЛЯ ПРОЦЕССА, ЖИВОТНЫЙ ВЫБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА. Вся пл…
€42,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Vytautava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Vytautava, Литва
Окруженный удивительной природой, участок HOME VALDOS, окруженный 25.46, продается в деревне…
€30,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Midaviriai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Midaviriai, Литва
Massif of 6-house estates for sale in Breast-stricken, Older, Trakai. A very beautiful, quie…
€10,500
в месяц
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