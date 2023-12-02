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Жильё в Rudiskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating в Anglininkai, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating
Anglininkai, Литва
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/3
€20,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Rudiskiu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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