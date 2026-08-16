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Жилье в Rudiskiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Lieponys, Литва
Дом
Lieponys, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Уютная и аккуратная усадьба уже ждет новых хозяев! В живописном селе Лиепония Тракайского ра…
$103,178
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Capital
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Параметры недвижимости в Rudiskiu seniunija, Литва

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