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Дома с гаражом в Рудаминское староство, Литва

3 объекта найдено
Дом в Рудамина, Литва
Дом
Рудамина, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
In Rudamina, Aušros G., Selling an individual dwelling house! In a convenient and beautiful …
$289,728
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Дом в Kalviskes, Литва
Дом
Kalviskes, Литва
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Exceptional offer for those who value a safe neighborhood, developed infrastructure and a qu…
$79,268
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Дом в Kalviskes, Литва
Дом
Kalviskes, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается почти 69 кв.м. м. гараж на ул. Виетине. 2, деревня Калвишкю, сен. Рудамина, Вильню…
$51,817
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Параметры недвижимости в Рудаминское староство, Литва

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