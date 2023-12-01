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Дома в Рудаминское староство, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Рудамина, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Рудамина, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
В РУДАМИН, КОРПУС Г., ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ВЫДАНО! В ПАТОГИИ И РАСПОЛОЖЕНИИ НЕДВИЖИМОСТ…
€299,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Рудаминское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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