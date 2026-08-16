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Жилье в Рудаминском старостве, Литва

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дома
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5 объектов найдено
Дом в Parapijoniskes, Литва
Дом
Parapijoniskes, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА ИНОВАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ, ПРОСТРАНСТВА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТРИБУТЫ, А + + ЭНЕРГИЧЕСКИЙ…
$217,250
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Дом в Parapijoniskes, Литва
Дом
Parapijoniskes, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА ИНОВАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ, ПРОСТРАНСТВА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТРИБУТЫ, А + + ЭНЕРГИЧЕСКИЙ…
$229,057
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Дом в Sveicarai, Литва
Дом
Sveicarai, Литва
Площадь 29 м²
Количество этажей 2
Продажа нама в поле безопасности! Ищете место, которое могло бы быть не только вашим домом,…
$45,506
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Дом в Parapijoniskes, Литва
Дом
Parapijoniskes, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
В домохозяйственную премию - в общину, живую зону, которая была оценена сильным сообществом!…
$348,320
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Дом в Kalviskes, Литва
Дом
Kalviskes, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Гараж площадью почти 69 кв.м. m. продается в Вьетэ г. 2, Kalviškių kalba, Rudaminos sen., Vi…
$45,588
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Параметры недвижимости в Рудаминском старостве, Литва

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