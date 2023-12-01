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Жильё в Рудаминское староство, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Рудамина, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Рудамина, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
В РУДАМИН, КОРПУС Г., ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ВЫДАНО! В ПАТОГИИ И РАСПОЛОЖЕНИИ НЕДВИЖИМОСТ…
€299,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Nemezele, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Nemezele, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
ПРОЦЕДУРЫ ПРОДАЖИ 3 K. БУЙСТВО В ПРЕЗИДЕНТЕ! Тихая резиденция, холодный лес и совсем рядом с…
€90,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Рудаминское староство, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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